백악관, 트위터 검열 "북한에서나"‥공화당은 CEO 소환 추진

바이든 아들 헌터의 우크라이나 스캔들 의혹 기사 차단에 반발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 백악관과 공화당이 조 바이든 민주당 대선후보의 아들 헌터의 스캔들 의혹 보도 확산을 차단한 트위터에 날선 경고를 보냈다.

케일리 매커내니 백악관 대변인은 15일(현지시간) 트위터가 정치적 발언을 검열한다면서 이는 북한 같은 나라에서나 있는 일이라고 비난했다.

매커내니 대변인은 트위터에 "정치적 발언을 검열하는 건 미국이 아니라 중국이나 북한, 혹은 이란에서 예상할 수 있는 일"이라고 썼다.

매커내니 대변인은 이 글에 '트위터검열'이라는 해시태그(#)도 달았다.

트위터는 트윗에 허위사실 관련 내용이 들어있다고 판단될 경우 경고 딱지를 붙여 이용자들이 주의하도록 하고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 트윗에도 여러 차례 같은 조치가 내려졌다.

여러 차례 차단 조치가 있었음에도 이번에 백악관과 공화당이 흥분한 것은 조 바이든 민주당 대선 후보를 흔들기 위해 활용한 기회를 트위터가 차단했기 때문이다.

트위터는 바이든의 아들 헌터가 우크라이나의 에너지 회사 '부리스마 홀딩스' 측 인사를 바이든에게 소개해줬다는 뉴욕포스트의 보도를 내용을 차단했다. 도널드 트럼프 대통령도 이 보도 후 유세를 통해 우크라이나 스캔들 공세를 강화하는 상황에서 트위터가 해당 보도를 차단하고 나서자 불만이 폭발한 것이다.

공화당도 즉각 공세에 나섰다. 폴리티코에 따르면 상원 법사위원장 린지 그레이엄 의원과 테드 크루즈 의원, 조시 홀리 의원은 다음주 중 잭 도시 트위터 최고경영자를 소환할지 여부에 대한 표결을 할 것이라고 발표했다. 법사위가 공화당이 주도하는 만큼 도시가 법사위에 소환될 가능성이 커 보인다.

크루즈 의원은 "왜 트위터가 언론을 침묵시키고 부패 혐의를 은폐하기 위해 기업의 권한을 남용하는지에 대해 질문할 것"이라고 강조했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr