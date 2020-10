상업시설도 ‘학세권’이 대세?…다양한 프리미엄 갖춘 김포 상업시설은?

주택 시장을 겨냥한 정부의 부동산 정책이 이어지는 가운데 수익형 부동산 상품으로 다양한 호재를 갖춘 상업시설이 부상하고 있다.

일반적으로 상업시설의 장점을 따질 때 주로 거론되는 것이 역세권, 공세권 등 유동 인구를 모을 수 있는 요소다. 이와 함께 아파트, 오피스텔 등 주거 수요를 비롯해 오피스 직장인 수요 등 다양한 요소들이 거론된다.

이러한 가운데 최근 상가 시장에서 존재감을 높이는 것은 초·중·고교가 가까운 학세권 환경이다. 학교나 학원 등 학업시설이 가까이 있으면 학생들이 자주 이용하는 문구, 학원, 병원 등의 필수 시설이 들어서며, 학부모와 교직원을 겨냥한 카페, 식당 등 F&B(식음료) 상업시설 수요도 꾸준해 상가 수익을 기대할 수 있다.

특히, 학업시설 주변으로 들어서는 상업시설은 쾌적한 상권으로 조성된다는 점도 관심을 이끄는 요소다. 학세권 상권에는 학생들이 주로 이용하는 상가를 비롯해, 상권 조성도 주변 경관과 어우러지게 조성되기 때문에 기타 상권과 비교해 상대적으로 쾌적한 느낌을 주도록 조성된다.

이에 따라 새롭게 개교 예정인 학교 주변으로 들어서는 상업시설에 투자자의 관심이 모인다. 학교가 새롭게 문을 열면 신규 고객 확보가 가능하며, 장기적으로 충성심 있는 고정 수요 확보를 할 수 있기 때문에 안정적인 상가 수익을 기대해볼 수 있다.

-‘학세권’ 효과 기대해보는 상업시설은 어딜까?

최근에 주목을 끄는 상업시설은 김포골드선 걸포북변역 일대에 들어선 ‘김포 파인스타’ 상업시설이다.

김포 파인스타는 최근 개교한 김포나진초등학교를 비롯해 주변으로 걸포초등학교 등 학업시설이 인접한 ‘학세권’ 상업시설이다. 학업시설이 들어서면서 영어, 수학, 태권도 학원 등이 속속 들어서고 있는 만큼 학세권 메리트가 높게 평가된다.

상업시설의 가장 중요한 포인트로 꼽히는 고정 수요도 갖췄다. 김포 파인스타는 주변으로 총 4229가구로 구성된 한강메트로자이 1~3단지 대단지 아파트가 자리하며, 반경 1km 이내에 오스타 파라곤 1~3단지, 한강파크뷰우방아이유쉘 등 아파트가 입주해 있어 대규모 고정 수요를 확보할 수 있다.

대규모 유동인구를 확보할 수 있는 시설도 다양하다. 김포 파인스타 바로 앞에 위치한 김포마루공원이 조성이 마무리 단계에 있으며, 신향공원, 걸포중앙공원 등 유동인구가 몰리는 다양한 시설이 가까이 있어 중장기적 고객 확보를 기대해볼 수 있다.

김포 파인스타는 이 같은 다양한 메리트 힘입어 고공행진 중이다. 최근 김포 파인스타 내에 문을 연 파리바게트, 할리스커피, 60계치킨, 누나홀닭을 비롯해 GS25 등 식음료(F&B) 상업시설에 많은 손님이 몰려들었다. 한강메트로자이 아파트 입주와 동시에 학업시설 개교가 겹치면서 자연스럽게 유동인구가 늘어났고 상업시설이 활기를 더하고 있다는 후문이다.

한 부동산 관계자는 “일반적으로 상업시설이 들어섬에 있어서 학교 등 학업시설은 필수적으로 거론되는 요소”라면서 “학생을 비롯해, 교직원, 학부모 등 다양한 고정 수요가 발생하기 때문에 학업시설 주변으로 다양한 상권이 형성된다”고 설명했다.

