"필드와 똑같은 현실감."

골프존 2021년형 투비전 플러스는 실제 골프장과 비슷한 그린, 무제한 네트워크 플레이, 파3 챌린지 신규 모드 도입 등이 핵심이다. 그린 빠르기 옵션을 신설했고, 퍼팅 격자 기능은 공 궤도의 꺾임을 상세하게 표현한다. 공 속도와 그린 높낮이를 다양하게 구현할 수 있다. 벙커 샷 역시 강도에 따라 3종의 모래 연출과 5종의 벙커 전용 카메라를 추가한 시각적 효과가 돋보인다.

장소와 인원에 구애받지 않고 동호회나 스크린골프 모임을 편하게 즐기는 동시에 팀 플레이를 통해 지인들과 무제한 대전을 펼칠 수 있다. 동반 플레이어 라운드 상황을 중계해주는 '라이브 보드'와 스코어 현황을 알리는 '중계 영역', 경쟁자의 샷 나스모 영상 등을 제공한다. 또 다양한 난이도의 파3 전용 골프장에서 쇼트게임 연마까지 가능하다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.