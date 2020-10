'동두천 친구 모임' 통한 코로나19 감염 확산 비상…관련 확진자 누적 20명

[아시아경제 최신혜 기자] 경기 동두천시 '동네 친구 모임'을 통한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 인근 지역으로까지 확산하며 우려를 낳고 있다.

13일 동두천시 등에 따르면 이날 동두천 친구 모임과 관련해 확진자 4명이 추가돼 이 모임과 관련 확진자는 모두 20명으로 늘었다.

동두천 1명(33번), 포천시 1명(110번), 의정부시 1명(234번), 고양시 1명(427번) 등 4명이 이날 양성 판정을 받았다. 발생지역도 각각 다르다.

이들은 모두 동두천 친구 모임과 관련해 'n차 감염'을 통해 확진됐다.

동두천시 33번은 지난 11일 확진된 27번의 접촉자다. 지난 9일 친구 모임 관련 첫 확진자인 동두천시 19번이 22번을 접촉하고, 22번은 27번을, 27번은 다시 33번을 접촉한 것이다.

포천 110번 확진자는 고교생이다. 이 학생은 지난 12일 확진 판정을 받은 양주시 55·56번과 가족 모임을 통해 식사를 함께한 것으로 조사됐다.

양주시 55번은 동두천 친구 모임과 관련해 최초 확진자인 동두천시 19번과 접촉한 뒤 자가격리 중 확진됐다. 55번과 함께 거주하는 56번과 자녀인 57·58번도 지난 12일 확진됐다.

보건 당국은 포천 110번 학생이 다닌 학교의 같은 층 3개 반 학생 80여명과 교직원 등 115명을 대상으로 전수검사를 진행하고 있어 확진자가 추가될 가능성이 있다.

의정부에서는 휴가 중인 군인 1명이 이 모임과 관련해 확진됐다. 의정부 234번은 제주지역 해군 부대 복무 중으로, 최근 휴가를 나와 지난 10일 동두천 친구 모임 확진자와 접촉한 것으로 조사됐다.

고양에서도 동두천 친구 모임과 관련해 확진자 1명이 나왔다. 일산서구 대화동에 사는 20대 고양시 427번은 동두천시 27번의 접촉자다. 동두천 친구 모임을 통한 집단 감염은 지난 9일 동두천시 19번이 확진된 뒤 접촉자와 접촉자의 가족, 지인 등으로 'n차' 감염을 일으키며 확산했다. 9일 4명, 10일 3명, 11일 4명, 12일 5명, 13일 4명 등 첫 환자 발생 뒤 매일 확진자가 나오고 있다.

지역별로는 동두천 13명, 양주 4명, 포천·의정부·고양 각 1명 등으로 12일 이후 동두천시에 국한됐던 확진자가 5개 시로 확대됐다. 그러나 최초 감염 경로는 아직 확인되지 않았다. 보건 당국은 감염 경로를 확인하는 등 심층 역학조사를 벌이고 있다고 밝혔다.

최신혜 기자