13일 헬스장·국민체육센터 개장…시설별 순차 개방

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 휴장에 들어갔던 김천종합스포츠타운의 공공체육시설을 13일 재개장했다.

국민체육센터, 헬스장, 스쿼시장은 이날부터 정원의 50%로 제한 개방된다. 실내수영장은 김천전국수영대회 및 꿈나무수영대회 개최 관계로 11월1일부터 운영된다. 감염 위험이 높은 샤워실은 당분간 폐쇄된다.

김충섭 시장은 "그동안 시민들의 불편이 큰 상황이라 하루 빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 각 시설들을 꼼꼼히 살펴 방역을 실시해 차질없이 운영 준비하고 있다"며 "시민들께서도 방역 수칙을 잘 지켜 달라"고 당부했다.

