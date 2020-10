장제원 "지지율 김종인 취임 수준으로…당 운영방식 바꿔라"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 김종인 비상대책위원장의 운영 방식이 독단적이라고 비판하며 "당의 운영방식을 바꾸라"고 조언했다.

장 의원은 13일 페이스북을 통해 "당 지지율이 김 위원장 취임 당시 가졌던 27.5%에 근접할 정도로 하향국면"이라며 이같이 말했다.

그는 "경제 3법에 대해서 공론의 장을 열기보다는 반대목소리에 대해 '잘 알고 하는 소리인지 모르겠다'며 가르치려 든다. 교육인지 정치인지 모르겠다"며 "당명에서 당색까지 오로지 '나를 따르라'고 한다. 주인인데, 객(客)이 되어 있다"고 지적했다.

장 의원은 "대안없이 소리만 요란했던 '이슈선점 이벤트'가 그 효력을 다해 가고 있다"며 "중도, 외연확장을 외치며 정강, 정책 맨 앞자리를 장식한 기본소득제나 전일 보육제 등에 대한 당론 법안 하나 발의한 적 있나"고 비판했다.

또 장 의원은 전날 보궐선거 준비위 구성 과정에서의 갈등을 지적하며 "모든 정치일정과 인사를 독단적으로 결정하는 비대위의 문제가 다시 한 번 외부로 드러난 것"이라며 "책임을 느껴야 할 김 위원장은 느닷없이 '이런 식이면 비대위원장을 할 수 없다'라고 했다고 한다"고 지적했다.

그는 "우리에게 주어진 한 줄기 빛과 같은 보궐선거"라며 "김 위원장은 어떤 의도인지는 모르겠지만, 여전히 이 사람은 이래서 안되고, 저 사람은 저래서 안 된다며 특유의 '마이너스의 손'을 휘두르고 있다"고 비판했다. 국민의당과의 통합에 반대하는 김 위원장을 저격한 것으로 보인다.

장 의원은 "지나치게 독선적인 당 운영이 원·내외 구성원들의 마음을 떠나가게 하고 있다"며 "김 위원장께서 당 운영 방식을 확 바꾸어야 합니다. 지지율 정체, 싸우지 못하는 약한 야당, 자꾸 짜증만 내는 비대위, 많은 당원들께서 답답함을 호소하며 돌아서고 있다"고 비판했다.

