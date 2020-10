[아시아경제 김봉주 기자] 축구선수 이동국이 네 딸과 함께한 일상을 공개했다.

11일 오후 이동국의 아내 이수진 씨는 자신의 인스타그램을 통해 "오늘은 시안이없는 하루...#딸부자집"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 이동국이 네 딸과 함께 외출에 나선 모습이 담겼다.

딸들 사이에서 멋진 아빠 이동국의 모습이 인상적이다. 딸들도 아빠를 닮아 예쁘고 사랑스럽다.

한편, 이동국 가족은 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연했다.

