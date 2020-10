유튜버 김용호 "이근 대위, UN경력 가짜·성폭력 전과자" 주장

[아시아경제 김봉주 기자] 유튜버 김용호씨가 '가짜사나이'로 인기를 끌다 채무 논란을 빚은 예비역 대위 이근(36)씨의 UN경력이 가짜라고 폭로한 데 이어 성폭력 전과도 있다고 주장했다.

유튜버 채널 '김용호연예부장'을 운영하는 김용호씨는 12일 자신의 채널에 "이근의 죄는 '성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반'"이라며 법원의 사건번호가 적힌 검색 내역을 공개했다.

공개된 사진에는 '피고인명 이근'이라고 적힌 사건에 2019년 11월29일 상고 기각 결정됐다는 내용이 담겼다.

김씨는 "이근이 저를 고소한다고 했나요? (이근 대위 본인이) UN직원이 확실하다고 언론과 인터뷰도 했다면서요? 제가 어디까지 취재했는줄 알고 또 이렇게 성급하게 승부를 걸까요?"라면서 "여권 사진 하나 공개하면 순진한 대중을 속일수 있다고 생각한 것 아니겠느냐"고 주장했다.

이어 "지금부터 하나씩 증거를 공개하겠다"라며 "이근의 죄는 '성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반'이다. 상고기각결정이 났으니 이미 이근은 전과자다"라고 말했다.

김씨는 또 "이근 인스타그램 열심히 하던데 이 사건도 한 번 해명해보시죠? 저에게 제보한 피해자가 한두 명인 것 같나요?"라고 덧붙였다.

앞서 김씨는 전날에도 자신의 유튜브 채널을 통해 "이 대위가 UN 근무 경력이 없는데 UN 근무 경력을 거짓말하고 다닌다"고 주장했다. 영상에서 김씨는 이 대위를 만났다는 한 여성의 제보 내용을 소개했는데, 해당 여성은 이 대위로부터 'UN 외교관'이라고 적힌 명함을 받았다고 전했다.

이에 이 대위는 인스타그램에 "허위 사실 유포 고소한다"면서 자신의 UN여권을 인증하는 사진을 올렸다.

김씨는 지난 6일에도 유튜브 채널 '가로세로연구소'에서 이 대위 아버지의 과거 방북 이력을 언급하며 "이씨의 경력을 검증해봐야 한다"고 주장하며 이근 대위와의 공방을 이어왔다.

해군특수전전단(UDT/SEAL) 출신 유튜버인 이근 예비역 대위는 유튜브 예능 '가짜사나이1'의 교관으로 출연하며 "인성 문제 있어?"라는 유행어를 남길 정도로 인기를 끌었다.

이근 대위는 최근 JTBC '장르만 코미디', SBS '집사부일체', MBC '라디오 스타' 등에 출연하며 활발히 방송 활동을 이어가고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr