목포대 배구부 박건휘, 현대캐피탈 프로구단 입단

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교(총장 박민서) 체육부(부장 김선희)는 지난 6일 서울 리베라호텔 베르사유 홀에서 ‘비대면’ 방식으로 진행된 2020-2021 한국배구연맹(KOVO) 남자 신인선수 드래프트에서 수련선수로 박건휘(체육학과 4학년)가 현대캐피탈 프로구단에 지명을 받아 입단하게 됐다고 12일 밝혔다.

동해 광희고를 졸업하고 목포대에 재학 중인 박건휘는 키 187cm로 세터로서 작지 않은 신장에 토스웍이 좋은 데다 왼쪽 공격수로 뛸 만큼 공격력도 뛰어난 선수로 평가받고 있다. 또 대학시설 ‘서브 에이스’로 불릴 만큼 강력한 서브가 장점이다.

목포대 배구부는 작년 프로구단(김동민 KB손해보험) 입단을 시작으로 2년 연속 한국배구연맹(KOVO) 남자 신인선수 드래프트에서 좋은 성과를 냈다.

박건휘 선수는 “항상 배구부를 위해 아낌없이 지원해준 목포대학교와 배구부 학생선수 모두를 아들과 같이 지도해 주신 전호문(체육학과 교수) 지도 교수님과 뛰어난 지도력으로 배구부를 이끌어주신 이인환 감독님께 감사의 인사를 드린다”는 소감을 전했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr