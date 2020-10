삼성전자, 이시간 주가 +1.01%.... 최근 5일 개인 435만 1572주 순매도

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 500 등락률 +0.84% 거래량 10,770,136 전일가 59,700 2020.10.12 12:51 장중(20분지연) 관련기사 '맏형' 삼성전자 이어 SK하이닉스도 '깜짝 실적' 전망이달 들어 1조 산 외국인, 돌아오나韓유망 IT종목 담은 미래에셋코어테크펀드, 설정액 2000억 돌파 close 는 12일 오후 12시 30분 현재 전일보다 1.01% 오른 6만 300원에 거래되고 있다. 거래량은 1055만 2131주로 전일 거래량 대비 43.58% 수준이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 500 등락률 +0.84% 거래량 10,770,136 전일가 59,700 2020.10.12 12:51 장중(20분지연) 관련기사 '맏형' 삼성전자 이어 SK하이닉스도 '깜짝 실적' 전망이달 들어 1조 산 외국인, 돌아오나韓유망 IT종목 담은 미래에셋코어테크펀드, 설정액 2000억 돌파 close 는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.

10월 12일 유안타증권의 이재윤 연구원은 '4분기에는 디스플레이사업부의 실적 반등이 예상되는 가운데 반도체, IM, CE사업부는 QoQ 실적 하락이 예상됨. 1) 동사의 파운드리 사업 강화 전략과 우호적인 파운드리 업종의 경쟁 환경이 맞물려 중장기적으로 파운드리 사업 재도약 가시성이 높아지고 있고, 2) 메모리반도체 업황이 4분기 바닥으로 내년 1분기부터 회복국면에 진입할 것으로 예상됨. '이라며 삼성전자의 목표가를 7만 2000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전자를 435만 1572주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 404만 5855주 순매수, 13만 378주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr