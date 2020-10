YG PLUS, 글로벌 음악플랫폼 푸가와 'K팝' 음원 공급계약…"해외 음원유통사업 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 아티스트 음원유통 및 굿즈 사업을 영위 중인 YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 6,280 전일대비 220 등락률 -3.38% 거래량 1,997,664 전일가 6,500 2020.10.12 10:10 장중(20분지연) 관련기사 YG PLUS, 주가 6540원 (-2.82%)… 게시판 '북적'【화제의테마】 내일 (7일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選YG PLUS, 주가 6700원 (-4.69%)… 게시판 '북적' close 는 글로벌 음원 유통업체인 푸가(FUGA)와 음원 유통 공급계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

YG PLUS는 이번 푸가와의 계약을 통해 세븐디지털(미국), 페이스북(글로벌), 틱톡 (글로벌), 지오사반(인도), 코부즈(프랑스) 등 전세계 90여개 플랫폼에 음원을 유통하게 됐다.

YG PLUS는 아시아 지역의 대표 음악 플랫폼들인 라인뮤직(Line Music)을 비롯하여 죽스(JOOX), 케이케이박스(KKBOX), 징엠피쓰리(ZingMP3), 마이뮤직(MyMusic), 엔씨티(NCT) 등에 음원을 공급하며 해외 사업을 확장했다. 또 러시아와 동유럽의 대표 음악 플랫폼인 얀텍스를 통해 러시아, 독일, 터키 등 유럽 17개국과 중동의 대표 플랫폼인 앙가미를 통해 사우디아라비아, UAE, 이집트 등 18개국에 유통하는 등 해외 유통사업을 활발히 전개해 나가고 있다.

YG PLUS는 “이번 푸가와의 계약을 통해 미국, 유럽 등으로 진출 영역을 넓히게 됐으며, 그 동안 다져온 음원 콘텐츠 유통 역량을 바탕으로 글로벌 음원 유통력을 더욱 강화하여 해외 유통사업을 본격 확대해 나갈 것” 이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr