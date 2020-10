10년 후 미래 주역 향해 “2030부산월드엑스포 유치 응원하라”

12월 말까지 엑스포 유치 응원 영상 촬영 후 제출

초?중?고·대학생 응모 … 30명 선정해 상품권 선물

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 미래 주역이 될 학생의 엑스포에 대한 이해와 관심을 높이기 위해 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회와 함께 ‘엑스포 유치 응원 릴레이 캠페인’ 온라인 이벤트를 연다.

캠페인은 2030년 엑스포 유치를 위해 시민 참여형 콘텐츠로 추진된다. 엑스포 유치 응원 영상 메시지를 촬영하는 방식으로 참여한다.

대상은 초·중·고·대학생이며, 참여 방법은 직접 촬영한 3분 이내 유치 응원 영상 파일을 유치위에 전자우편으로 제출하면 된다.

제출한 영상은 접수 후 7일 이내 2030년 월드엑스포 부산 유치의 열망과 의지 등을 종합적으로 검토해 선정 여부가 결정된다. 비속어 사용 등 상식에 맞지 않는 내용이 포함된 경우는 제외한다.

부산시는 연말까지 30명을 선정해 3만원 상당의 상품권을 제공하며, 응원 영상은 페이스북 등 엑스포 유치 사회관계망서비스(SNS) 6종(페이스북, 트위터, 네이버 블로그, 인스타그램, 유튜브, 카톡)에 게시할 예정이다.

부산시는 또 미래세대 시민들의 참여와 더불어 각종 기관장, 부산시의원, 부산지역 기업 대표들에게도 유치 응원 릴레이 캠페인 동참을 유도할 계획이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “내년 국제박람회기구(BIE)에 2030부산월드엑스포 유치 신청에 앞서 대국민 공감대 확산과 시민의 열망을 알리기 위해 응원 릴레이 캠페인을 추진한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr