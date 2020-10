북한 "일본, 전범기 침략 역사 왜곡…기만하지 말라"

[아시아경제 조슬기나 기자] "전범기인 욱일기의 침략 역사를 왜곡하고 세인을기만하고 있다."

북한은 9일 일본이 욱일기에 문제가 없다는 내용의 태국어 설명자료를 외무성 홈페이지에 게시한 것에 대해 '왜곡과 기만'이라며 반발했다.

북한 외무성은 이날 홈페이지에 민경무 일본연구소 연구원 명의로 '세상을 웃기지 말라'는 제목의 기고문을 싣고 이 같이 비판했다.

민 연구원은 "역사를 부정하고 진실을 왜곡하는 것은 일본 특유의 체질이고 고질적으로 굳어진 악습"이라면서 "나치 깃발과 같은 욱일기를 미화하려는 일본의 술책의 속아 넘어갈 나라는 없다"고 일갈했다.

일본 외무성은 지난해 홈페이지의 욱일기 소개 코너에 "욱일기 디자인은 풍어기나 출산, 명절 등 일상생활 속 다양한 곳에서 사용되고 있다"는 내용의 한국어, 영어 자료를 올렸다. 지난달에는 같은 내용의 자료를 태국어로 번역, 게재했다.

민 연구원은 일본이 욱일기 홍보에 열을 올리는 것에 대해 "황당무계한 궤변으로 세상을 웃기는 것"이라고 주장했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr