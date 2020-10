한국투자證, 회의문화공간 'KIS 스퀘어' 오픈

[아시아경제 고형광 기자] 한국투자증권은 서울 여의도 본사 2층 리모델링 공사를 마치고 회의문화공간 '키스 스퀘어(KIS Square)'를 오픈했다.

키스 스퀘어는 한국투자증권(Korea Investment Securities)을 의미하는 약자에 광장(Square)을 결합한 이름이다. 총 486㎡의 공간을 라운지와 도서실, 연수실, 회의실 등으로 꾸며 만들었다.

이 공간은 고객을 맞는 비즈니스 장소이자 직원들의 소통 및 휴게공간으로 활용된다. 로봇카페와 무인 매점이 입점해 식음료를 상시 이용할 수 있고 로봇카페 음료판매 수익금은 전액 기부한다.

약 1만권의 책을 소장할 수 있는 오픈 서재형 도서실에서는 누구든 엄선된 양서를 자유롭게 열람할 수 있다.

정일문 한국투자증권 사장은 오픈 행사 축사를 통해 "내부 임직원 뿐만 아니라 외부와 더욱 긴밀한 소통이 이뤄지는 특별한 공간이 되길 바란다"며 "새로운 공간에 채워 넣을 한국투자증권만의 문화를 만들자"고 말했다.

