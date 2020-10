속보[아시아경제 김가연 기자] 코로나19 확진자가 다닌 대전 둔원중학교와 둔원고등학교에서 9일 오전부터 접촉자를 대상으로 한 검사가 진행되고 있다.

전날 둔원중 학생 2명과 둔원고 학생 3명이 무증상 상태에서 양성 판정을 받은 데 따른 조치다.

시에 따르면 둔원고에서는 이날 오전 9시부터 확진자와 접촉한 97명이 검사를 받고 있으며, 오전 10시부터는 둔원중에서 16명을 대상으로 진행된다

방역 당국은 이들 가운데 중학생 1명을 제외한 나머지 4명이 지난 5일 이후 하루 이상 등교한 사실을 확인하고, 가족과 등교 당시 접촉자들을 대상으로 코로나19 검사를 진행 중이다.

