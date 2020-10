대전서 공부방 중고생 5명 확진…추석모임 연결고리 확진자 17명

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 10대 5명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

9일 대전시에 따르면 전날 지역에선 대전 372번 확진자(50대·여)의 공부방에 다니는 중·고등학생 5명(대전 378번~382번)이 코로나19 확진 판정을 받았다.

대전 372번 확진자는 지난 추석연휴 때 벌초를 마치고 함께 식사한 후 확진 판정받은 일가족 중 한명이다.

시는 지난 2일~5일 공부방에서 확진자와 접촉한 학생 63명을 대상으로 코로나19 검사를 진행했고 이 결과 중학생 2명과 고등학생 3명이 무증상 상태에서 확진됐다.

이에 시는 확진 판정받은 학생의 최근 등교여부를 확인하고 가족과 등교 학교에서 만난 접촉자들을 대상으로 코로나19 검사를 벌인다는 방침이다.

대전 372번 확진자와 접촉해 2차 감염된 것은 이들 학생 외에도 70대 여성(대전 366번) 일가족 3명과 이 여성의 이웃 1명(369번)이 더 있다.

앞서 대전 372번 확진자는 지난 1일 친정식구들과 함께 경북 영천으로 벌초를 다녀왔다. 이후 이 확진자 가족 중에선 친정부모(대전 370·373번), 남편(대전 371번), 남동생 부부(대전 374·375번), 조카(대전 376·377번) 등이 연달아 코로나19 확진 판정을 받았다.

확진자와 가족 그리고 확진자와 접촉해 2차 감염된 학생, 지인 등을 모두 합하면 추석연휴 벌초 및 모임을 통해 지역에서 확진 판정을 받은 인원이 총 17명으로 늘어나는 셈이다.

한편 8일 대전에선 코로나19 확진 판정을 받아 치료 중이던 80대 여성 1명(대전 219번)이 바이러스성 폐렴으로 끝내 숨졌다. 입원 치료를 시작한지 45일 만이다.

현재까지 대전에선 이 여성을 포함해 총 5명의 확진자가 사망했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr