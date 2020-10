北 피격 공무원 유족,靑에 '아들 편지' 원본 전달…"文 대통령 답장 기다릴 것"

[아시아경제 이정윤 기자] 서해 소연평도 북측 해역에서 북한군 피격으로 사망한 해양수산부 공무원 이모(47)씨의 친형 이래진(55)씨가 동생 아들이 문재인 대통령에게 쓴 편지 원본을 청와대에 전달했다.

이씨는 8일 오후 3시 20분께 청와대 사랑채 앞 분수대 광장에서 고용호 청와대 시민사회수석실 행정관에게 편지 원본을 전달했다. 또 숨진 이씨의 장인이 작성한 편지도 함께 전달됐다. 다만 장인의 편지는 언론에 공개하지 않은 채 청와대에 전달했다.

이씨는 편지를 전달하며 "대통령께 조카의 구구절절한 편지 내용이 잘 전달됐으면 한다"면서 "잘 전달돼 진지하게 답변이 왔으면 감사하겠다"고 말했다. 고 행정관은 "다시한번 가족에게 위로의 인사 보내며 보내주신 서은을 대통령께 잘 전달하도록 하겠다"고 답했다.

이씨는 지난 5일 "아빠는 왜 거기까지 갔으며 국가는 그 시간에 아빠의 생명을 구하기 위해 어떤 노력을 했는지 왜 아빠를 구하지 못했는지 묻고 싶다"는 내용이 담긴 조카 이군의 편지를 공개한 바 있다.

이 편지에서 이군은 "수영을 전문적으로 배운 적이 없고 마른 체격의 아빠가 38㎞의 거리를, 그것도 조류를 거슬러 갔다는 것이 진정 말이 된다고 생각하시는지 묻고 싶다"며 "(아빠는) 제가 다니는 학교에 와서 직업 소개를 하실 정도로 직업에 대한 자부심이 높으셨다"고 적어 월북 주장에 대해 반박했다.

이군의 편지 관련 보고받은 문 대통령은 "아버지를 잃은 아들의 마음을 이해는 한다. 나도 마음이 아프다"고 말했다고 강민석 청와대 대변인이 밝힌 바 있다. 강 대변인은 "메시지 외에 (아들에게) 답장을 쓸 계획"이라고 설명했다. 청와대 관계자는 "편지가 도착하면 해당 주소지로 답장을 보낼까 한다. 편지 내용은 언론에 공개하지 않을 것"이라고 말했다.

이씨는 이날 편지를 전달한 뒤 기자들과 만나 "오늘 아침 동생의 물품 목록표를 받았는데 안전화가 없어 임무 중 실종됐다는 것과 함께 국감에서 해양경찰청장이 실종 시간을 처음 오전 2시에서 3시로 특정했다는 것을 전해들었다"면서 "제가 추정한 시간과 같아 실종이 더 확실하다"고 말했다.

그는 또 일각에서 조카의 편지를 특정 언론이 시켰다는 의혹 제기에 대해선 "어떤 사람들은 큰아빠가 조카를 시켜서 편지를 썼다고 하는데 조카가 용감하게 대통령에게 건의할 수 있는 내용 차분하게 써줬다"면서 "아빠에게 쓰듯이 쓰라고 했을 뿐이지 제가 조언하거나 신문사 특정 세력들이 사주해서 쓰진 않았다"고 강조하며 향후 이러한 비방에 대한 법적 대응을 나설 수 있다는 입장을 밝혔다.

이씨는 변호사와 협의와 법률 검토를 통해서 이달 14일 이후 내·외신이 참여하는 기자회견을 연다는 계획이다. 그는 "내용은 법리적인 검토를 통해 결정할 것"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr