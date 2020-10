완연한 가을날씨가 이어지고 있는 8일 경기 구리한강공원 생태체험장을 찾은 방문객들이 댑싸리, 해바라기, 백일홍 등을 보며 가을의 정취를 만끽하고 있다./구리=강진형 기자aymsdream@

