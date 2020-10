외교부, 日 '베를린 소녀상' 철거 요청에 "사죄 반성 정신 스스로 역행" 비판

"민간의 자발적 움직임, 정부 관여 바람직하지 않아"

韓정부 "사안 주시하면서 적절한 대응 검토"

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 독일에 '평화의 소녀상' 철거를 요청한 일본 정부에 대해 위안부 피해자에 대한 과거의 사과에 반하는 행위라고 비판했다.

8일 김인철 외교부 대변인은 정례브리핑을 통해 "소녀상 설치는 민간의 자발적인 움직임이고 민간의 자발적 움직임에 정부가 외교적으로 관여하는 것은 바람직하지 않다"면서 이 같이 밝혔다.

김 대변인은 "소녀상은 엄연한 역사적 사실과 관련한 추모 교육을 위해 민간에서 자발 설치한 조형물"이라면서 "이것을 인위적으로 철거하고자 정부가 관여하는 것은 문제 해결에 결코 도움이 되지 않고, 일본 스스로 밝힌 바 있는 책임 통감과 사죄 반성의 정신에도 역행하는 행보"라고 지적했다.

그러면서 김 대변인은 "정부는 관련 사항을 주시해 나가면서 적절한 대응을 검토해 나가고자 한다"고 덧붙였다.

한편 지난 1일 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 하이코 마스 독일 외무장관과 통화에서 평화의 소녀상 철거를 요청했다고 일본 언론이 보도했다. 이에 모테기 외무상은 6일 기자회견에서 이 같은 내용의 요청을 했다는 사실을 인정했다. 독일 베를린에 설치된 소녀상은 지난달 25일 민간단체인 코리아협의회 주도로 세워졌다.

