용인정신병원 WHO협력센터, 정신질환자 인권향상·사회복귀 '첨병'

황태영 세계보건기구 협력센터장

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기도 용인 소재 용인정신병원 내 세계보건기구(WHO)협력센터가 정신 질환자 인권 향상 및 회복, 사회복귀 등 다양한 사업을 펼치고 있어 눈길을 끈다.

WHO협력센터는 용인병원유지재단이 운영하는 국내 유일 정신보건분야 협력센터다. 2003년 WHO 협력센터로 지정된 뒤 국제학술대회 개최, 해외 정신전문가 초청 프로그램 운영, 자살예방 및 생명존중 문화 확산 사업 등 다양한 사업을 펼치고 있다.

협력센터의 대표적 사업은 국제학술대회로 지금까지 모두 16차례 개최됐다. 지난해 4월 말에는 WHO와 함께 'WHO 퀄리티라이츠 (QualityRights) 지역사회기반 정신보건 서비스 모범 사례에 관한 국제 워크숍 및 국제회의'를 개최했다.

당시 행사에는 WHO 정신보건 책임자 및 주요 인사, UN 인권 특별보고관, 세계 각국의 정신건강 전문가 및 서태평양지역 정신건강정책 책임자 등 30여명이 참석해 정신건강정책 및 우수사례를 공유하고 WHO 퀄리티라이츠 (QualityRights)의 세부안을 논의했다. WHO 퀄리티라이츠는 정신건강영역에서의 인권 및 회복증진을 위한 서비스 가이드라인이다.

WHO는 UN장애인권리협약(CRPD)을 바탕으로 2030년까지 제도화를 목표로 개발 및 보급에 주력하고 있다. WHO는 올 상반기 최종본을 완성했다.

협력센터는 이외에도 ▲지역사회 기반의 정신사회재활 프로그램 개발을 통한 WHO 지원 ▲서태평양지역 국가들의 정신사회재활에서의 역량 개발을 위한 지원 활동 ▲정신건강 정책 및 서비스에 관한 간행물 발간 및 보급 ▲자살예방에 대한 WHO 서태평양 지역 사업 참여 및 정신보건 프로그램 등 다양한 사업을 진행하고 있다.

또 용인정신병원은 물론 과거 수탁 운영했던 경기도립정신병원, 서울시립용인정신병원 등에 조현병 환자 능력강화 프로그램 보급사업을 추진했으며 2005년부터 한국어판을 제작해 국내에 보급하고 있다.

아울러 해마다 정신보건시설 담당자들을 대상으로 '정신건강전문가 대상 워크숍'을 개최하고 있다. 올해 8월 중순 개최된 워크숍에는 총 60여 기관이 신청했으나 코로나19로 30개 기관만 참여한 가운데 진행됐다.

협력센터는 용인시자살예방센터 및 유관 기관과의 협력을 통해 자살수단 및 자살장소 통제사업, 자살 유족 지원사업, 생명사랑지킴이 양성사업, 자살 고위험군 발굴 및 사례관리사업 등 자살예방 및 생명존중문화 확산을 위한 다양한 사업도 전개하고 있다.

세계보건기구 협력센터가 매년 개최하는 국제학술대회에 참석한 세계 정신분야 전문가들이 주제발표를 경청하고 있다.

협력센터는 국내 뿐만 아니라 해외의 정신건강 증진을 위해서도 힘쓰고 있다. 2006년부터 매년 정신건강전문가 수련 프로그램(MHET)을 통해 정신건강 서비스가 상대적으로 열악한 중국, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아, 말레이시아, 키리바시, 피지, 몽고, 일본, 태국, 라오스 등 서태평양 지역 국가의 정신건강 전문가를 직접 국내 초청해 4주간 정신재활 및 지역사회 정신건강 관련 강의, 유관 기관 방문 및 각종 재활 프로그램 참여 등의 기회를 제공하고 있다.

올해 9월 기준 서태평양 지역 13개국에서 총 104명이 이 과정을 수료했다. 수료자들은 협력센터가 제공한 현장 경험을 토대로 각국의 정신보건 향상을 위해 적극적으로 참여하고 있다.

황태영 WHO용인정신병원센터장은 "용인정신병원은 WHO에서 공인한 병원으로서 정신 질환자들의 인권 향상 및 회복을 위한 역량 강화에 힘을 쏟고, 정신 질환자들이 하루빨리 생활 현장에 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "WHO가 개발한 'WHO 인권관련 프로그램(QR)'의 최종본을 대상으로 'WHO(QR) 국문 번역 및 보급사업'을 전개해 나가겠다"고 밝혔다.

