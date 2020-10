광주 광산구, 청년 취업 지원 ‘청청플랫폼’ 개소

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구(구청장 김삼호)는 8일 청년 취업을 돕는 ‘청청플랫폼’을 첨단종합사회복지관에 개소하고, 시범 운영에 들어갔다고 밝혔다.

청청플랫폼은 청년들의 취업 역량 강화를 지원하는 공간으로 ‘일플랫폼’ ‘활력옷장’ ‘활력쉼터’로 구성됐다.

일플랫폼에서는 청년들의 구직을 지원한다. 이곳은 광주지역 맞춤 일자리 정보를 볼 수 있는 ‘일자리 키오스크’, 인공지능 면접 연습과 결과를 분석해 제공하는 ‘AI모의면접 연습’, 취업 정보 등을 출력할 수 있는 ‘PC정보검색 출력 서비스’ 공간이다.

특히, AI모의면접 연습은 공공기관과 대기업 등에서 확대되고 있는 AI면접에 대비하고, 대인 면접에도 도움을 주기 위해 도입됐다.

청년들은 이를 이용해 연습·실전 모드로 답변, 면접 태도, 상황 대처 능력, 직무적합도 등에 대한 실시간 평가를 받아볼 수 있다.

활력옷장에서는 무료 면접 정장 대여로 청년들의 구직비용 부담을 줄여준다. 광산구 청년 1인에게 1회에 3박4일 기간으로 연 10회 면접 의상을 빌려준다. 대여는 광산구홈페이지에서 예약하면 된다.

이밖에도 청청플랫폼에는 청년들이 편하게 쉬며 공부 모임이나 소모임도 할 수 있는 활력쉼터가 운영된다.

청청플랫폼은 취업을 준비하는 지역 청년 누구나 무료로 이용할 수 있고, 광산구는 시범운영 기간을 거쳐 직업 상담, 구직 프로그램 등을 추가해 서비스를 확대해 나간다는 계획이다.

청청플랫폼 이용에 대한 자세한 안내는 광산구 일자리정책과와 첨단종합사회복지관으로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr