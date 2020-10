크리스탈지노믹스, 신약개발 전문가 ‘개빈 초이’ 박사 영입

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스가 코로나19 치료제와 췌장암 치료제 임상 2상 시험을 진두지휘할 신약개발 전문가 개빈 초이(Gavin Choy) 박사를 영입했다.

크리스탈지노믹스는 미국 자회사 ‘씨지 파마슈티컬스 (CG Pharmaceuticals, Inc)’ 사장으로 개빈 초이 박사를 영입했다고 8일 밝혔다.

남가주대(USC) 약학박사 출신의 개빈 초이 신임 사장은 글로벌 신약개발 업계에서 실력을 입증했다.

임상 개발 및 과제 관리, 협력파트너 관리, 메디컬라이팅, 임상약학 등 임상시험과 관련 있는 다양한 크로스펑셔널팀(Cross Functional Team)의 리더 역할을 경험했다.

스탠포드 의과대학 병원에서 임상 약사로 시작해 세계적인 제약사인 길리어드사이언스 임상 과학자를 거쳐 일본 오츠카제약 미국 자회사인 아스텍스 부사장을 역임했다. 2016년부터 최근까지는 미국 아폴로믹스 부사장 겸 최고운영책임자(COO)로 재직했다.

27년 동안 병원과 글로벌 제약사에서 항암제 및 항바이러스제 등 신약개발에 참여하고, 미국 식품의약국(FDA)을 상대로 임상시험 승인 관련 절차와 신약 허가에 대한 풍부한 경험을 갖췄다.

초이 박사는 미국 FDA로부터 4건의 신약허가신청(NDA) 및 다수의 임상시험계획(IND) 승인을 성공적으로 수행한 경력을 갖고 있다.

앞으로 크리스탈지노믹스의 코로나19 치료 신약후보 글로벌 임상 2상 시험과 췌장암 치료 신약 미국 임상 2상 시험 및 차세대 신약 파이프라인의 글로벌 임상 개발관련 전반적인 업무를 담당한다.

크리스탈지노믹스 관계자는 "개빈 초이 박사는 폭넓은 신약개발 경험과 지식을 갖춘 최고의 전문가로 아이발티노스타트를 포함한 크리스탈지노믹스의 신약 파이프라인 글로벌 임상개발 및 적응증 확대와 바이오 신기술 도입에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

