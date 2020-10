폼페이오, "세계가 너무 오랫동안 중국의 위협에 노출돼 왔다"

[아시아경제 이춘희 기자] 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 "세계가 너무 오랜 기간 중국의 위협에 노출돼 있었다"고 주장했다.

6일 도쿄에서 열린 미국·일본·호주·인도 등 4개국 외교장관 회의('쿼드 회의')에 참석한 폼페이오 장관은 일본 NHK 방송과의 단독 인터뷰에서 "중국이 군사적인 면 등에서 위협적 행동을 하고 있다"고 언급하며 중국의 위협에 대해 일본을 비롯한 인도·태평양 지역 국가들이 연대해 대응해야 한다고 말했다.

폼페이오 장관은 중국이 동·남중국해 등에서 군사력을 과시하고 위협적인 행동을 계속하고 있다며 "세계는 너무 오랜 기간 중국의 위협에 노출돼 왔다"면서 "지금이야말로 이 문제에 진지하게 대응해야 한다"고 강조했다. 이어 중국이 해양 진출을 가속하고 있다면서 "약점을 보이면 이용당하게 된다"며 "양보는 위압적인 군사적 수단을 이용해 문제를 해결하려는 나라를 이롭게 하는 것"이라고 말했다.

그는 이에 대해 미·일·호주·인도 등 4개국뿐만 아니라 아세안(ASEAN) 등 가치관을 공유하는 아·태 지역 전체가 중국에 맞서야 한다고 촉구했다.

폼페이오 장관은 홍콩·대만을 둘러싸고 미·중 간 갈등이 심화되고 있는 데 대해서는 "미·중 문제가 아니고 자유와 전제정치 중 어느 쪽을 선택할지의 문제"라고 말했다. 그는 "군대나 위압적인 힘을 사용해 약자를 괴롭히는 나라가 세계를 지배토록 하는 것이 좋은가"라며 홍콩·대만 이슈가 미·중 차원이 아닌 국제사회의 문제라고 강조했다.

한편 폼페이오 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸린 와중에 방일을 강행한 이유에 대해서는 "인도·태평양이 자유롭게 열리고 법에 따라 지배되는 것, 그리고 중국 공산당의 위협에 우리가 반대하고 있다는 것을 확인해 주기 위해서"라고 말했다.

