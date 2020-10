[포토]김수영 양천구청장 민방위 유공자들 감사 말씀 전해

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 6일 민방위대 창설 제45주년을 맞아 민방위 관계자 사기를 진작, 자긍심을 고취하기 위해 민방위 업무발전에 기여한 18인을 선정, 양천구청장 표창을 수여했다.

김수영 양천구청장은 이날 오후 양천구청 4층 공감기획실에서 민방위 업무발전 유공자들에게 감사와 격려의 말씀을 전했다.

