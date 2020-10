국립대병원 5곳 11년 간 정형외과 여성전공의 '0명'

10개 국립대병원 여성 전공 비율 정형외과 2.8%

권인숙 "성별 이유로 의료 기술 익힐 기회 박탈 당해"

[아시아경제 이현주 기자] 국립대병원 정형외과 여성 전공 비율이 2.8%에 불과한 것으로 나타났다.

6일 국회 교육위원회 소속 권인숙 더불어민주당 의원이 전국 10개 국립대병원으로부터 제출 받은 '국립대병원 전공과 전공의 현황' 자료에 따르면 정형외과, 신경외과, 성형외과 등 특정과는 여성 전공의를 거의 선발하지 않고 있다.

의원실이 분석한 자료를 살펴보면 전국 10개 국립대병원 여성 전공의 비율은 정형외과 2.8%, 비뇨기의학과 3.9%, 신경외과 5.8%, 성형외과 12.5%, 재활의학과 28.6% 순으로 작은 것으로 확인됐다.

정형외과의 경우, 11년 간 10개 국립대 정형외과 전공의 현원 누적이 1251명에 달하는 데 이 중 여성 전공의 수는 35명에 그쳤다. 심지어 부산대, 강원대, 충북대, 경북대, 제주대병원 5개 병원은 11년간 정형외과 전공의를 단 한 명도 선발하지 않는 것으로 확인됐고, 이 중 부산대와 강원대, 경북대 병원은 11년 간 전공의 뿐 아니라 여성 전문의와 전임의 조차 전혀 선발하지 않았다.

신경외과는 11년간 전공의 현원 누적이 634명이었는데 그 중 여성은 37명으로 전체 5.8%에 불과하고, 부산대, 충북대, 충남대, 전북대, 전남대 병원 등 5개의 병원이 여성 전공의를 단 한명도 선발하지 않았다. 성형외과 역시 여성전공의 비율이 12.5%에 불과하고, 전남대, 경북대, 제주대 병원은 11년간 성형외과 여성전공의 수가 0명이다.

분석한 5개과 중 재활의학과의 여성전공의 비율이 28.6%로 높았는데, 부산대가 46.6%로 가장 높았고, 충북대는 여성전공의 수가 0명이었다. 재활의학과에서 특이한 점은 경북대병원으로 통상 전공의 현원이 거의 변함이 없는 상에서도 경북대병원의 재활의학과 현원은 2010년 4명에서 2020년 9명까지 늘었지만 여성전공의 수는 해마다 0명 또는 1명으로 고정되어 있었다는 점이다.

의료계의 성차별 실태는 여러 조사에서 확인되고 있다. 2018년 한국여자의사회가 1174명의 남녀 의사들을 대상으로 실시한 '의료계 양성평등 현황' 설문조사에 따르면 의사 10명 중 4명(39.7%)은 전공을 선택하는 단계(전공의 선발)에서부터 성차별을 경험했다고 응답, 성별로는 여성은 52.6%(394명)가 남성 16.9%(72명)가 전공의 선발에서 성차별을 경험했다고 응답했다.

또, 2018년 인권의학연구소와 국가권익위가 실시한 '의과대학 학생들의 인권상황 실태조사'에 따르면 성별을 이유로 전공과목 선택에 제한이 있을 거라는 말을 듣거나 젠더 고정관념으로 커피 심부름 등을 강요받았던 응답자는 619명으로 전체 응답자(1763명)의 35.1%였고 이 중 여성은 58.7%(436명), 남성은 17.7%(180명)으로 여성의 전공, 업무 선택에서 제한과 차별 경험률이 남성의 3.3배 수준에 달하는 것으로 조사되었다.

권인숙 의원은 "성별을 이유로 환자 진찰이나 참관 기회를 제한 받는 등 의료 기술을 익힐 기회조차 박탈 당하는 등 의료계의 성차별이 심각한 상황으로 조치가 시급하다"고 지적했다.

