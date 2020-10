진에어, 15일 인천→中칭다오 임시편 운항나서

한국 국적자 한해 인천발 편도 항공권 판매

[아시아경제 유제훈 기자] 진에어는 오는 15일 한국교민을 위해 인천~중국 칭다오 노선에서 임시편을 운영한다고 6일 밝혔다.

이번 임시편은 중국으로 이동하는 우리 교민을 위한 것으로, 대한민국 국적자에 한해 인천발 편도 항공권을 판매한다. 칭다오발 인천행 항공권은 판매하지 않는다. 임시편은 인천에서 15일 오전 10시 출발, 현지 시각 10시35분에 도착하는 일정으로 운영된다.

임시편 탑승객은 중국 당국 지침에 따라 탑승 전 3일 내 지정검사 기관에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유전자 증폭(PCR) 검사를 받아 음성확인서를 제출해야 한다.

진에어는 "한국에 체류중인 교민, 유학생이 코로나19 때문에 중국에 복귀하지 못하는 상황을 고려했다"면서 "교민의 원활한 이동에 도움이 되도록 임시편을 적극 운영할 예정"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr