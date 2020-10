KB자산운용, 블라인드 메자닌 사모펀드 출시…수익형부동산에 투자

[아시아경제 금보령 기자] KB자산운용에서 수익형부동산에 투자하는 블라인드 메자닌 사모펀드가 나왔다.

KB자산운용은 'KB대출형 블라인드 전문투자형부동산펀드 1호'를 출시했다고 6일 밝혔다.

KB자산운용 관계자는 "수익형부동산에 투자하는 메자닌펀드란 선순위대출과 에쿼티지분투자의 중간 정도 수익률을 추구하면서 위험을 낮춘 중순위 대출 등을 말한다"며 "투자 대상에 따라 차이가 있지만 일반적으로 국내 부동산에 투자하는 선순위대출의 경우 금리는 2.7% 내외로 낮은 수준이라 중순위 대출 등 메자닌에 투자하고자 하는 기관 투자자들의 수요는 꾸준히 증가하고 있다"고 설명했다.

이 펀드는 총 1200억원 규모로 KB금융그룹 계열사 외에도 공제회 등이 수익자로 참여한다. KB자산운용 역시 고유자금 일부를 투자할 계획이다. 블라인드펀드 형태로 오피스, 물류 등 국내 수익형부동산에 2030년까지 총 10년 동안 투자한다.

이현승 KB자산운용 대표는 "블라인드펀드는 선진국에서 보편화된 투자 방법으로 일반 펀드에 비해 신속한 의사결정이 가능해 우량 물건 확보가 용이하다는 장점이 있다"고 말했다

KB자산운용은 2006년 발해펀드를 시작으로 신재생에너지펀드, BTL펀드 등의 인프라 블라인드펀드를 운용하고 있다. 부동산 부문에서는 다양한 오피스블라인드펀드, 물류블라인드펀드를 운용하는 중이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr