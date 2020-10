檢, '비자금 의혹' 최신원 자택 등 SK네트웍스 압수수색

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 비자금 조성 의혹을 받고 있는 최신원 SK네트웍스 회장 자택을 압수수색 하는 등 강제수사에 착수했다. 최 회장은 최종건 SK그룹 창업주의 둘째 아들로 최태원 회장과는 사촌지간이다.

6일 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 전준철)는 이날 오전 서울 중구에 있는 SK네트웍스와 관련 계열사, 최신원 회장의 주거지 등 10곳에 검사와 수사관들을 보내 압수수색을 집행했다고 밝혔다.

검찰은 이들 장소에서 회계 관련 컴퓨터 하드디스크 등 물증을 확보한 것으로 알려졌다. 그동안 검찰은 SK네트웍스의 비정상적 자금 흐름을 포착해 비자금 조성 의혹을 살피고 있었다. 이에 동시다발적 압수수색을 통해 관련 자료 수집에 들어간 것이다.

특히 이번 압수수색에는 최신원 회장 자택도 포함됐다. 검찰은 최 회장의 횡령·배임 혐의 등을 의심하고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 금융정보분석원(FIU)은 SK네트웍스의 수상한 자금 흐름을 포착해 검찰에 관련 자료를 이첩했다. 이 사건은 서울중앙지검 공정거래조사부에서 장기간 계좌 추적 등 내사를 진행하다 최근 반부패수사1부로 재배당됐다. 검찰은 자금 흐름을 쫓던 중 SK네트웍스가 비자금을 조성하고 최 회장이 회삿돈을 횡령한 것으로 보고 있다.

향후 검찰 수사는 SK네트웍스 내 비자금 조성 의혹 등에 집중될 전망이다. 다만 검찰은 SK그룹이나 최태원 회장과의 관련성에 대해서는 선을 긋고 있다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr