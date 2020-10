주요 은행 신용대출 증가세 ‘주춤’…대출 조이기 효과

부동산·주식투자에 은행 신용대출 활용

한도축소, 금리인상에 대출 증가세 꺾여

[아시아경제 김민영 기자] 국내 5대 은행의 개인신용대출 잔액이 지난달 2조원 증가하는 데 그친 것으로 나타났다. 지난 8월 4조원 넘는 증가분의 절반 수준이다. 금융당국이 규제 움직임을 보이자 은행들의 의도적인 대출 속도 조절이 주효했던 것으로 분석된다.

6일 은행권에 따르면 신한·KB국민·하나·우리·NH농협은행의 지난달 말 기준 개인신용대출 잔액 126조3868억원으로 집계됐다.

주요 은행 신용대출 잔액의 전월 대비 증가액은 6월 말에 2조8374억원, 7월 말 2조6810억원을 기록했고 8월에는 전월 말보다 4조705억원이나 급증했다. 그러나 지난달 말에는 전달 말보다 2조1121억원 증가하는 데 그쳤다.

신용대출 증가세가 주춤해진 건 은행들의 의도적인 대출 속도 조절이 주효했던 것으로 분석된다. 신용대출 잔액은 지난달 24일까지도 2조6116억원이나 늘었는데 추석 연휴를 앞둔 마지막 3영업일 간 5000억원 감소하는 모습을 보였다.

올 초 발생한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 생활자금 대출 수요와 함께 부동산 투자, 주식투자 열풍이 일면서 은행권 대출 잔액이 급격하게 불어났다. 이른바 ‘빚투’(빚내서투자), ‘영끌’(영혼까지끌어모아투자) 투자에 은행 신용대출이 활용된 것이다.

개인의 신용을 담보로 빌려주는 이런 대출이 급증하자 금융당국이 주요 은행에 가계대출 관리 목표를 내게 하는 등 규제 신호를 보냈고, 은행들은 대출 조이기에 나섰다.

우리은행은 이날부터 ‘우리 원(WON)하는 직장인대출’과 ‘우리 주거래 직장인대출’ 우대금리를 각 최고 0.40%포인트 낮췄다. 국민은행도 지난달 29일부터 전문직, 직장인 신용대출 한도를 축소했다. 다른 은행들도 신용대출 우대금리 줄이거나 한도 축소에 동참했다.

한편, 5대 은행 주택담보대출 잔액은 지난달 말 기준 461조4255억원으로 전월 말보다 4조4419억원 증가했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr