[e공시 눈에 띄네]코스피-5일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ KG케미칼 =KG 주식회사와의 흡수합병 결정...기업 지배구조 개선 목적

◆ POSCO =도쿄증권거래소에 사업보고서 제출

◆ 쌍방울 =제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 102억원 규모 조기상환

◆ 금호전기 =신규사업 투자자금 확보 목적 30억원 규모 자기주식 처분 결정

◆ 대림B&Co =화재로 생산 중단된 안산공장 복구가 진행 중이며 내년 1분기 중 완료 예상

