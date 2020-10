중랑청소년꿈온택트축제 참가자 접수

‘제2회 중랑청소년꿈온택트(On-tact)축제’ 참가팀 15일까지 이메일로 접수... 중랑구 거주 또는 지역 내 소재 학교 재학생이면 누구나 참여 가능

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 '중랑청소년꿈온택트(On-tact)축제' 참가자를 접수 받는다.

올해로 2회를 맞는 중랑청소년꿈온택트(On-tact)축제는 청소년을 대상으로 개최되는 축제로 11월7일과 8일 공연, E-스포츠리그 등 다양한 프로그램을 비대면 온라인으로 개최한다.

중랑구가 이번에 모집하는 분야는 ‘동아리 공연팀’과 ‘E-스포츠리그팀’으로, 분야별 세부 접수내용을 보면, 먼저 동아리 공연팀은 10월11일까지 중랑구청 홈페이지 또는 교육종합포털 알림마당에서 신청서 양식을 내려 받아 5분 이내의 동영상과 함께 이메일(alex050717@naver.com)로 제출하면 된다.

구는 신청팀 영상을 중랑구청 공식 유튜브 채널에 미리보기 영상으로 제공, 최종 심사를 거쳐 총 10개 팀을 선정해 본무대를 11월7일 행사 당일 중랑구청 유튜브 채널을 통해 실시간으로 중계할 예정이다.

‘E-스포츠리그팀’은 온라인 게임인 ‘리그 오브 레전드(League of Legends)’를 종목으로 진행된다. 먼저 16개 팀이 토너먼트 방식으로 각 가정에서 온라인으로 8강까지 예선전을 치르고, 축제 당일인 11월8일에는 중랑구청 대강당 본무대에서 전문해설과 함께 실시간으로 준결승전과 결승전을 펼치게 된다.

‘E-스포츠리그팀’ 신청은 10월15일까지, 신청방법은 동아리 공연팀 신청방법과 마찬가지로 신청서를 작성하고 이메일(wkdwlsdud555@naver.com)로 제출하면 된다.

중랑청소년꿈온택트축제 참가자 접수와 관련, 자세한 사항은 중랑구청 교육지원과로 문의하면 친절한 안내를 받을 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번에 개최되는 중랑청소년꿈온택트(On-tact)축제가 코로나19로 지치고 답답한 청소년들을 위한 축제의 장이 되면 좋겠다”며 “축제를 통해 숨겨왔던 끼와 재능을 마음껏 발산하고 지역 청소년들이 모두 함께 즐길 수 있는 시간을 갖길 바란다”고 말했다.

중랑청소년꿈축제는 어린이와 청소년들이 직접 기획 및 운영에 참여하는 대표 청소년 축제로 2019년 용마폭포공원에서 개최된 ‘제1회 중랑청소년꿈축제’는 5000여 명이 참여하는 등 지역 청소년들의 큰 호응을 받은 바 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr