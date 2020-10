[아시아경제 오주연 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 35,800 전일대비 350 등락률 +0.99% 거래량 855,730 전일가 35,450 2020.10.05 14:10 장중(20분지연) 관련기사 공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'헬릭스미스, 주가 3만 1900원.. 전일대비 2.74%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 근위축성 측삭경화증(ALS, 루게릭병) 환자에 투여한 엔젠시스(VM202)의 안정성과 유효성을 평가하기 위한 임상 2a상 최종 프로토콜을 미국 식품의약국(FDA)에 제출 완료했다고 5일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr