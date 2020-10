국민은행, 손바닥 인증으로 출금 OK…출시 1주년 기념 이벤트

매일 5000명 신규 등록, 전 연령층에서 고르게 서비스 이용

고령 친화적인 금융서비스로 자리매김

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 오는 7일까지 '손으로 출금 서비스' 출시 1주년을 기념해 감사 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

이벤트 기간 중 '손으로 출금 서비스'를 이용한 고객을 대상으로 매일 100명을 추첨해 치킨 쿠폰을 제공할 예정이다. 당첨자는 개별 통지한다.

'손으로 출금 서비스'는 한 번의 손바닥 정맥 인증으로 통장, 인감, 비밀번호 없이 예금 지급이 가능한 신개념 창구 출금 서비스다. 기존 통장 기반의 거래 관행을 탈피하고 신분증, 인감 등의 일치 여부 확인 절차가 간소화되면서 고객 거래 편의성이 크게 개선됐다.

출시 1년만에 '손으로 출금 서비스' 이용자는 150만명을 돌파했으며, 매일 1만건 이상의 출금 거래가 이뤄지고 있다. 또한 매일 약 5000여명의 고객이 꾸준히 서비스를 등록하고 있으며 전 연령대에서 고르게 활용되고 있다.

KB국민은행 관계자는 “손으로 출금 서비스에 대한 고객들의 호응에 힘입어 1주년 감사 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 비대면 방식의 서비스를 선보여 금융 접근성을 강화하고 고객중심의 편의성 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

