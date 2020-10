내장산백암, 갓바위 일원 24일부터 ‘탐방 예약제’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소는 오는 24일부터 12월 6일까지 가을 성수기 기간에 갓바위 일원을 대상으로 탐방로 예약제를 시행한다고 5일 밝혔다.

갓바위 탐방로 예약제는 지난 2018년부터 생태·경관 가치가 높은 지역을 대상으로 자연자원 보호, 쾌적한 탐방환경 제공, 안전사고 예방을 위해 운영하는 제도이다.

탐방로 예약제 구간은 내장산국립공원 은선동삼거리~갓바위~은선동삼거리(6.3km, 3시간)이며, 입암산성 습지 등 특별 보호구역의 자연생태계 건강성 유지와 역사·문화자원 보존을 위해 운영되고 있다.

수용인원은 평일 200명, 주말·공휴일 1000명으로 제한되며, 운영시간은 오전 9시부터 오후 3시까지이다.

인터넷 접수를 우선으로 하며 인터넷 예약은 국립공원공단 예약시스템을 통해 10일 오전 10시부터 예약이 가능하며, 인터넷 예약자 미달 시 수용인원 범위 내에서 현장 접수를 허용해 탐방객 불편을 최소화할 예정이다.

탐방로 예약자 확인은 갓바위 탐방로 주요 출입부인 남창탐방지원센터에서 실시되며 예약자들에게는 예약제 밴드와 함께 내장산국립공원을 안전하고 슬기롭게 즐기기 위한 비대면 셀프 탐방키트를 제공해 코로나19 블루 극복에 최선을 다할 방침이다.

백충열 탐방시설과장은 “내장산국립공원 갓바위 일원은 특별 보호 구역과 역사·문화자원이 남아 있어 보전가치가 매우 높은 지역으로 국립공원의 소중한 자원을 보존하고자 탐방로 예약제를 시행하는 구간으로 코로나19 예방을 위한 2m 이상 탐방 거리 두기 수칙 등을 준수해 안전하고 즐거운 산행을 부탁드린다”고 밝혔다.

