MG손보, 텔레마케팅 전문 보험 판매채널 가동

[아시아경제 오현길 기자] MG손해보험은 텔레마케팅(TM) 전문 보험 판매채널 공식몰을 운영한다고 5일 밝혔다.

공식몰에서는 전문적인 전화상담 외에도 상품내용 확인이나 보험료 계산 서비스를 제공한다. 사이트에 접속해 상담을 신청하거나 상담번호로 전화를 걸면 본사 소속 상담원으로부터 보장분석 등 보험 가입에 필요한 상담을 받을 수 있으며 가입진행도 가능하다.

건강보험, 종합보험, 운전자보험, 주택화재보험 등과 관련 상세한 상품정보를 제공한다. 하이패스 운전자보험, 건강명의 4대질병진단보험 등 7개 상품 중 원하는 보험을 선택하면 보장내용 확인이 가능하며, 보험료 계산 서비스도 즉시 이용할 수 있다.

MG손보 관계자는 "비대면 보험가입에 대한 요구가 높아진 만큼 고객이 보험을 쉽게 이해할 수 있는 전문 TM 사이트를 오픈했다"며 "누구나 보험에 대한 궁금증을 쉽게 해결하고, 내게 맞는 보험 선택에 도움을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.

