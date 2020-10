추석연휴에 날벼락…헤어진 연인 가족에 흉기 휘두른 50대 붙잡혀

[아시아경제 최은영 기자] 추석 연휴에 헤어진 동거녀와 집 처분 문제로 갈등을 겪다 동거녀 가족에게 흉기를 휘두른 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전남 화순경찰서는 3일 헤어진 동거녀의 여동생과 여동생의 남편 등 3명에게 흉기를 휘두른 혐의(살인미수)로 A 씨(51)를 붙잡아 조사 중이다.

경찰에 따르면 A 씨는 이날 오전 9시 50분쯤 전남 화순군 화순읍 한 주택에서 전 동거녀의 여동생 2명과 둘째 동생의 남편에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.

A 씨는 흉기로 둘째 여동생의 옆구리를 한차례 찔렀고 이를 말리던 남편과 막냇동생이 팔을 다친 것으로 알려졌다. A 씨 역시 손에 자상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다.

A 씨는 동거녀와 4년간 같이 살며 동거할 당시 함께 집을 매입한 것으로 알려졌다. 그러나 최근 동거녀와 헤어진 후 집 처분 문제로 갈등을 빚다 동거녀가 추석을 지내기 위해 화순 본가에 간다는 사실을 알고, 이날 흉기를 들고 동거녀의 집을 찾아간 것으로 조사됐다.

A 씨는 B 씨와 말다툼을 벌이다 미리 준비한 흉기를 꺼내 들었고, 이에 B 씨는 현장에서 도망쳤지만 함께 있던 가족들이 변을 당한 것으로 밝혀졌다.

B 씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 체포했다. 경찰은 A 씨의 치료가 끝나는 대로 정확한 사건 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr