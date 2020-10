[아시아경제 이현우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 부부가 2일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사 결과 양성 판정을 받았다고 트럼프 대통령이 트위터를 통해 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 트위터에 "오늘 @PLOTUS(영부인 멜라니아 트럼프의 트위터 계정)와 내가 코로나19 양성 판정을 받았다. 우리는 격리와 회복 절차를 즉시 시작할 것이다. 우리는 함께 이를 극복할 것이다"라고 적었다.

트럼프 대통령은 이날 최측근으로 알려진 호프 힉스 보좌관이 전날 코로나19 양성판정을 받자 멜라니아 여사와 함께 코로나19 검사를 받았다. 힉스 보좌관은 지난달 29일 트럼프 대통령의 대선 TV토론과 다음날 미네소타주 유세를 보좌하며 함께 이동하면서 대통령 전용기와 전용헬기를 함께 탔던 것으로 알려졌다.

