곡성군, 청년 농산업 창업아이디어 경진 우수상 수상

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 지난 28일 농촌진흥청이 주관하는 청년 농산업 창업아이디어 경진대회에서 농업회사 법인 미카129 최루미 대표가 우수상을 받았다고 30일 밝혔다.

이번 경진대회는 농촌진흥청의 청년농업인재 발굴의 하나로 △신기술 융합 △정보통신기술(ICT)활용 △벤처 창업 △가공·관광 등 4개 분야에 청년들이 참가해 아이디어 경쟁을 펼쳤다.

곡성군은 ‘곡성 농산물을 활용한 소프트아이스크림 개발’이라는 주제로 토란, 멜론 등 지역 농산물로 아이스크림을 선보여 농업 소득 창출 가능성을 제시함으로써 심사위원의 좋은 평가를 받았다.

최루미 대표는 “토란, 멜론 등 농산물을 이용한 아이스크림이 경진에서 우수한 성적을 거둬 기쁘다”며 “앞으로도 우리 농산물을 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 끊임없는 개발을 시도할 계획이다”고 말했다.

곡성군농업기술센터 관계자는 “청년들의 기발한 아이디어가 미래농업 발전의 중요한 원천이다”며 “앞으로도 청년들의 농산업 분야 창업지원 등을 통해 미래농업을 이끌어 나갈 후계인력 양성에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

