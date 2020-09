[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교는 운동처방학과 임승길 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후스 후(Marquis Who's Who)’ 2020년판에 등재됐다고 28일 밝혔다.

임 교수는 지난 10년 동안 동신대 운동처방학과에서 선수트레이닝과 스포츠의학 관련 강의를 하며 후학양성에 매진하고 있다.

특히 산학협력과 스포츠의학연구회 활동을 통해 지역사회의 스포츠의학 발전에 기여한 성과를 인정받았다.

1899년 설립된 마르퀴즈 후스 후는 미국인명정보기관(ABI), 영국 캠브리지 국제인명센터(IBC)와 더불어 세계 3대 인명사전으로 손꼽힌다.

매년 각 분야에서 탁월한 인물을 선정해 프로필과 업적을 널리 알리고 있다.

