알츠하이머병 유발 유전인자 찾았다

알츠하이머병을 유발하는 새로운 유전인자 찾아

항산화 효소 대사 관련 유전자가 표적 유전인자

새로운 치료제 개발에 기여

[아시아경제 황준호 기자] 국내 연구진이 알츠하이머병을 유발하는 새로운 유전인자를 찾았다. 연구진은 알츠하이머병 환자의 병태생리학적 규명이 이뤄짐과 동시에, 새로운 치료제 개발이 가능할 것으로 예상했다. 정용 한국과학기술원 바이오및뇌공학과 교수의 연구팀은 알츠하이머병을 유발하는 새로운 유전인자를 발견했다고 28일 밝혔다. 관련 연구 결과는 국제 학술지인 신경학(Neurology)에 실렸다.

알츠하이머병 유발 유전인자를 찾다



연구팀은 알츠하이머병에 걸린 환자의 데이터를 분석해 새로운 유전인자를 찾았다. 미국과 캐나다의 63개 지역 연구기관에서 축적한 정상인, 경도인지장애, 알츠하이머치매 환자의 뇌영상, 유전자, 뇌척수액 등의 데이터를 이용했다. 연구팀은 또 414명의 알츠하이머병 스펙트럼 환자(아밀로이드 단백질 양성 환자)를 대상으로 약 620만 개의 단일염기 다형성을 확인하는 과정에서 아밀로이드 및 타우 단백질과 별도로 환자의 인지기능에 영향을 주는 새로운 유전인자를 찾아냈다.

특히 연구팀은 독립된 데이터에서도 해당 유전자분석 결과의 재현에 성공해 생물 정보학 분석을 통해서도 해당 유전인자가 항산화 효소 대사와 관련된 유전인자임을 입증했다. 이어 실험을 통해 뇌 자기공명영상(MRI)으로 계산한 대뇌피질위축 데이터와 구조방정식 모델을 통해 해당 유전자가 뇌의 두정엽과 후두엽의 뇌 위축을 유발한다는 사실을 확인했다. 이 패턴은 아밀로이드 및 타우 단백질에 의한 기존의 뇌 위축 패턴 현상과는 다른 것으로 나타났다.

알츠하이머병 치료에 새로운 표적으로 활용



제1 저자인 김항래 박사는 "이번 연구결과를 바탕으로 해당 유전인자가 있는 환자를 대상으로 항산화 치료의 효율성을 검증하는 추가 연구를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

한편 알츠하이머병은 치매의 가장 흔한 원인인데 고령화에 따라 전 세계적으로 환자 수가 급속히 늘고 있다. 알츠하이머병을 유발하는 주요 원인 단백질로는 아밀로이드, 타우 단백질이 알려져 있다. 이 단백질을 대상으로 한 치료제가 개발되고 있지만 연이은 신약 개발의 실패로 인해 알츠하이머병에 대한 새로운 병태생리와 치료 대상에 관한 연구에 관심이 증가하고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr