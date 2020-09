이마트, 추석 연휴 가전·화장품 등 대규모 할인행사

[아시아경제 이승진 기자] 이마트가 추석 연휴기간 다양한 가전제품과 화장품에 대한 할인행사를 선보인다.

이마트는 연휴를 앞두고 ‘귀포족(귀성을 포기한 사람들)’, ‘홈추족(집에서 추석을 보내는 사람들)’ 등의 키워드가 유행할 만큼 집에서 명절을 보내는 사람들이 늘어날 것을 예상해 이에 맞춘 다양한 행사를 준비했다.

이마트는 먼저 오는 10월 7일까지 집에서 가족들과 함께 즐길 수 있는 다양한 스포츠 및 놀이 용품을 최대 30% 할인하는 행사를 선보인다.

실내에서 온 가족이 함께할 수 있는 ‘미니 에어하키’는 30% 할인한 3만4300원에, ‘미니당구 포켓볼용’은 30% 할인한 4만1860원에 판매한다. 집콕족들의 인기 운동기구로 떠오른 탭볼도 저렴하게 판매한다. 머리에 묶은 띠에서 튕기는 공을 손으로 쳐내는 방식으로 집에서 간단하게 유산소 운동을 할 수 있어 인기다.

명절 직후인 10월 3일부터 28일까지는 화장품 최대 50% 할인행사도 진행한다. 명절 연휴동안 지친 주부들을 위해 주름개선 특허성분이 포함된 ‘센텐스 더 프레셔스’전 품목을 최대 50% 할인한다. ‘센텐스 더 프레셔스 토너&에멀전 세트’, ‘센텐스 더 프레셔스 크림 스페셜 세트’ 등을 판매하며 구매시 아이크림 정품을 증정한다.

또한 환절기 피부 관리를 위해 수요가 높아질 것으로 예상되는 크림은 균일가로 최대 50% 할인한 가격에 판매한다. ‘센텐스 페이셜크림 4종’은 균일가 1만9900원에, ‘센텐스 바디크림 3종’은 균일가 1만4900원에선보인다.

이마트는 10월 2일까지 다양한 인기 가전제품도 저렴하게 판매한다. 무선 청소기 대표 인기품목으로 손꼽히는 ‘다이슨 청소기 V8 Fluffy’는 49만9000원에 판매하며 행사카드로 구매 시 3만원 할인 혜택을 제공하고, ‘일렉트로룩스 에르고라피도’는 17만9000원에판매한다.

이 외 ‘필립스 면도기’, ‘브라운 면도기’도 저렴한 가격에 선보이며 TV,냉장고 등 대형가전제품은 행사 카드로 구매 시 최대 30만원 상품권 증정 행사를 실시한다. 최대 20만원 추가 할인과 이마트 앱을 통해 최대 20만원 할인 쿠폰도 증정한다.

최훈학 이마트 마케팅담당은 “명절 연휴를 집에서 보내는 소비자들이 늘어나면서 자신과 가족들을 위한 소비에 대한 수요가 크게 늘어날 것으로 예상해 이번 할인 행사를 준비했다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr