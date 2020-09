골프존마켓 "최대 60% 할인 골프대전 이벤트"

골프용품 전문매장 골프존마켓이 '골프대전 이벤트(사진)'를 펼친다.

다음달 11일까지 최대 60%까지 할인하는 행사다. 온라인몰과 오프라인 매장에서 동시에 진행한다. 캘러웨이 에이펙스(APEX) CF16 스틸 아이언과 타이틀리스트 웨지 SM7 등을 특별 기획가로 만날 수 있다. 핑 G425 드라이버 구매 시 스릭슨 골프공, 우드와 유틸리티를 사면 볼빅 골프공을 선물로 준다. 젝시오11과 캘러웨이 매버릭 등을 구입하면 마일리지 혜택이 뒤따른다.

회원들에게는 최대 10만원 할인 쿠폰을 지급하고, 3만원 이상은 안마의자 등 다양한 경품을 증정하는 '100% 당첨 스크래치 복권'이 기다리고 있다. 이종우 상무는 "본격적인 가을 골프시즌을 맞아 골퍼들이 실속 있는 가격으로 용품을 구매할 수 있는 기회"라며 "골퍼들의 니즈에 맞는 차별화된 서비스를 제공할 것"이라고 했다. 자세한 내용은 홈페이지 및 모바일 앱(APP)에서 안내한다.