NH홈쇼핑, '한가위 렌탈 원데이' 특집 방송 "현금 500만원 쏜다"

[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑이 20일 ‘한가위 렌탈 원데이’ 특집 방송을 실시한다고 18일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 20일 ‘한가위 렌탈 원데이’ 특집 방송 상품인 직수 살균 냉온정수 ‘쿠쿠정수기’, ‘쿠쿠 넬로펫드라이룸’, ‘슬리미라인’의 각 방송 중 상담예약을 하면 추첨을 통해 현금 500만원을 준다.

방송마다 추첨을 통해 ‘쿠쿠정수기’ 방송은 100만원씩 2명, ‘쿠쿠 넬로펫드라이룸’ 방송은 50만원씩 2명, ‘슬리미라인’ 방송은100만원씩 2명 등 총 500만원의 현금을 준다.

응모 방법은 상담 예약 전화번호 1건의 명의자 기준으로 1회 자동 응모되며 당첨자 확인은 방송 익일 NS홈쇼핑 온라인 몰과 모바일 앱의 게시판에서 확인 할 수 있다. 22% 제세공과금은 당첨자 부담이고, 경품 수령을 위한 서류 미제출 및 제세공과금 미 입금 시 당첨이 취소될 수 있다.

방송 중 ‘한가위 렌탈원데이’ 로고가 노출된 렌탈 방송 상품의 NS톡에 참여만 해도 적립금 당첨 행운을 누릴 수 있다. NS톡 참여자를 대상으로 추첨을 통해 총 30명에게 적립금 1만원을 준다. 총 30명을 추첨하며, 당첨자 확인은 다음달 19일 NS홈쇼핑 온라인 몰과 모바일 앱의 게시판을 통해 확인 할 수 있다. 적립금은 11월 19일까지 사용가능하고, 보험, 렌탈, 여행, 서비스 등 무형 상품에는 사용 불가하다.

