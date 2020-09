[아시아경제 유병돈 기자] 모바일리더 모바일리더 100030 | 코스닥 증권정보 현재가 17,500 전일대비 1,500 등락률 +9.38% 거래량 77,175 전일가 16,000 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 모바일리더, 모바일솔루션(스마트폰) 테마 상승세에 7.37% ↑[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close 는 종속회사인 인지소프트가 해외송금업 업체 모인의 주식 3828주를 약 53억원에 취득한다고 14일 공시했다.

주식 취득 뒤 인지소프트의 모인 지분율은 20%가 된다. 주식 취득 예정일은 23일이다.

모바일리더는 이번 주식 취득의 목적을 "사업영역 확대 및 기존 영위하는 사업과의 시너지 효과 기대"라고 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr