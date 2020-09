[아시아경제 유병돈 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 300 등락률 +1.48% 거래량 1,909,893 전일가 20,300 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 국영지앤엠, SK건설과 국내최초 창문형 태양광 발전 개발 '강세'김상조 "전기요금 추가인상 못하게 조치"…난감한 한전한전 직원 4명 태양광발전소 몰래 운영하다 적발 close 공사는 임시주주총회를 열어 상임이사 3인과 비상임감사위원 2인 선임의 건을 원안 가결했다고 14일 공시했다.

한국전력공사는 상임이사에 박형덕 기획본부장과 임현승 원전사업본부장을 재선임했으며, 이현빈 한전공대설립단장을 신규선임했다.

