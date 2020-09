구리시, 만성 교통정체 아차산로 '지능형 교통시스템' 도입

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 만성적인 교통정체로 몸살을 앓고 있는 아차산로 등 주요 교차로에 지능형 교통시스템을 도입한다. 구리시는 앞서 이 사업을 위한 국비를 확보하는데 성공했다.

구리시는 국토교통부 주관 '21년 지자체 ITS국고지원'공모사업에 선정돼 국비 6억원을 확보했다고 14일 밝혔다.

시는 확보된 국비를 이용해 그간 별내, 다산 등 신도시 조성 입주에 따라 급격한 교통량 증가로 만성적인 출근길 교통체증이 발생됐던 교문사거리에서 워커힐간 아차산로에 지능형 교통시스템을 도입한다.

이 구간에 지능형 교통시스템이 설치되면 효율적인 교통흐름 통제와 정체 구간의 교통정보를 실시간 분석해 자동 신호주기와 우회도로 안내 등으로 운전자의 안전과 편의를 제공하게 된다.

안승남 구리시장은 "인근 별내와 다산 신도시의 입주에 따른 교통량 증가로 출ㆍ퇴근길 교통체증에 구리시민들이 큰 불편을 겪어 왔다"며 "구리시가 이번 지능형 교통시스템 공모사업에 참여해 국비를 확보함에 따라 주요 구간 교통체증 개선이 기대된다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr