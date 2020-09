에이치엘비 "이뮤노믹, 아시아 시장 공략 위해 서울사무소 개설"

[아시아경제 유현석 기자] 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 103,500 전일대비 1,300 등락률 -1.24% 거래량 508,809 전일가 104,800 2020.09.11 15:05 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 외국인 1만 2366주 순매도… 주가 -1.72% 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 1.53% close 의 미국 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스(Immunomic therapeutics)는 서울 강남에 사무소를 개설했다고 10일 밝혔다.

이뮤노믹은 서울 사무실을 통해 이뮤노믹이 임상 진행중인 교모세포종(악성 뇌종양) 파이프라인인 'ITI-1000'을 아시아지역 환자들에게 확대 적용시킨다는 계획이다.

ITI-1000은 이뮤노믹의 핵심 플랫폼 기술인 'UNITE'에 기반한 면역 세포치료제로 현재 플로리다 대학, 듀크 대학의 연구자들과 협력하여 임상 2상(ATTAC-III)을 진행 중이다.

이뮤노믹은 최근 미국 암학회(AACR) 학술지 'Clinical Cancer Research'는 교모세포종 환자를 대상으로 진행한 ITI-1000 임상시험 결과를 발표했다. 기존 치료제의 5년 생존율이 5%인 반면 ITI-1000을 투여받은 환자의 경우 7배가 높은 35%의 생존율을 보여 탁월한 효능을 확인했다.

이뮤노믹은 현재 진행 중인 ATTC-II 임상 결과에 따라 FDA에 신속 심사(fast-track) 신청도 추진할 계획이다. 또한 교모세포종 치료백신으로 개발 중인 'ITI-1001'은 지난 3월 미국 식품의약국(FDA)과 임상 1상을 위한 사전 신약시험계획(pre-IND) 미팅을 가졌으며, 빠른 시일안에 IND를 제출할 계획이다.

최근 에이치엘비를 비롯한 국내 회사로부터 6130만달러(약 730억원)를 지원받아 개발비용을 확보한 이뮤노믹은 국내 기업 및 연구기관과의 파트너십을 확대해 글로벌 시장을 겨냥한다는 계획이다. 이뮤노믹 대표 윌리엄 헐 박사는 "한국은 바이오파마 연구 혁신의 새로운 중심지로 떠오르고 있다”며 “재능 있는 국내 연구자들과 협력해 한국의 위상을 높이고 환자들에게 혁신적인 치료제를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 이뮤노믹은 교모세포종 세포치료제, 치료백신 외에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발로도 관심을 모으고 있다. 글로벌 마켓 리서치 회사인 ARC(Analytical Research Cognizance)에서는 지난 8월 '글로벌 COVID-19 백신 분석 리포트'를 통해 이뮤노믹을 'Global Key vaccine player'로 선정했으며, 2018년에는 세계백신대회(World Vaccine Congress)에서 최고의 백신기업으로 선정된 바 있다. 현재 이뮤노믹은 코로나19 백신 동물 실험을 진행하고 있으며 이후 IND를 진행할 계획이다.

지혁주 에이치엘비 부사장은 “이뮤노믹은 뇌질환 연구 및 치료를 위한 브레인 센터를 설립하고, 에이치엘비는 UNITE기반의 면역항암제의 판매 및 생산에 대한 아시아 독점적권리 확보할 계획”이라며 “이뮤노믹을 국내 주식시장에 상장시켜 기업가치를 확대해 가겠다”고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr