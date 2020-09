[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(9월 8일자)

▷최희락 산학부총장

▷임준혁 대학원장

▷이민희 교무처장

▷김영목 학생처장 겸 미래교육혁신본부 학생역량개발원장

▷이현규 기획처장

▷김동명 입학본부장

▷윤일 국제교류본부장

▷오정환 산학협력단장

▷주문갑 정보전산원장

▷김하균 학생생활관장

▷윤민 도서관장

▷한희진 국제교류본부 글로벌어학교육센터장 겸 글로벌코리안교육센터장

▷오창호 미래교육혁신본부 교양교육원장

▷남종오 미래교육혁신본부 교수학습성과원장

▷강버들 학생상담센터장 겸 인권센터장

▷박성흠 공동실험실습관장

▷박화진 박물관장

▷김용현 기록관장

▷김부일 교육연수원장

▷노맹석 장애학생지원센터장 겸 사회봉사리더십센터장

▷오태형 재정지원사업성과관리센터장

▷이용욱 드래곤밸리지원센터장

▷김현우 중소기업산학협력센터장

▷공승표 중등진로지원센터장

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr