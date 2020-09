[아시아경제 금보령 기자] 브릿지바이오테라퓨틱스 브릿지바이오테라퓨틱스 288330 | 코스닥 증권정보 현재가 33,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,400 2020.09.08 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 6월 8일 코스닥, 3.73p 오른 753.04 마감(0.50%↑)[클릭 e종목] "브릿지바이오테라퓨틱스, 임상 2상 지연으로 주가 상승 재료 손실"6월 5일 코스닥, 6.94p 오른 749.31 마감(0.93%↑) close 는 보통주 1주당 신주 2주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 8일 공시했다.

신주는 보통주 1277만4116주로 무상증자 후 총 발행주식수는 1916만1174주가 된다.

신주배정 기준일은 오는 23일이다. 상장 예정일은 다음 달 15일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr