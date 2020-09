[아시아경제 조성필 기자] 의사 국가고시 접수가 더이상의 연장 없이 6일 밤 12시 마감될 전망이다.

한국보건의료인국가시험원(국시원)은 이날 대한의과대학·의학전문대학원 학생협회(의대협) 비상대책위원회가 국시 거부 의사를 발표한 직후 '재접수 기간 연장은 검토하지 않고 있다'고 밝혔다.

앞서 정부는 의과대학 정원 확대, 공공의대 설립 등에 반발하는 의대생 가운데 90% 정도가 국시 거부 의사를 밝히자 시험 시작 일자를 애초 지난 1일에서 8일로 늦추고 시험 재접수 기한을 이날까지로 연장한 바 있다.

의대협 비대위는 이날 전국 40개 의과대학 응시자대표회 의결에 따라 만장일치로 국시 거부를 유지하겠다는 결정을 내렸다.

이대로 재접수 기한이 마감되면 오는 8일 시작 예정인 의사 국시 실기시험은 의대생 대다수가 응시하지 않은 채 치러진다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr